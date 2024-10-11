росія вдарила по Одещині балістикою: загинули чотири людини, серед яких дитина (фото)

У ніч на 11 жовтня російська армія атакувала Одеську область балістичними ракетами. Ворог поцілив у житловий сектор.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, унаслідок удару ворога загинули чотири людини, серед яких підліток. Унаслідок атаки 10 людей отримали травми, з них четверо перебувають у важкому стані.

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"Внаслідок атаки в Одеському районі сталося руйнування двоповерхової будівлі, де жили та працювали цивільні. Під завалами опинилися люди. Рятувальники ДСНС врятували четверо людей, ще троє людей, на жаль, під уламками будівлі загинули. Серед загиблих 43-річна жінка, 22-річний хлопець та 16-річна дівчина. Ще одна жінка від отриманих травм померла в лікарні", – написав він у своєму Telegram-каналі.

Наслідки балістичної атаки по Одесі. Джерело: t.me/odeskaODA

Наслідки балістичної атаки по Одесі. Джерело: t.me/dsns_telegram

Наслідки балістичної атаки по Одесі. Джерело: t.me/dsns_telegram

Наслідки балістичної атаки по Одесі. Джерело: t.me/odeskaODA

Наслідки балістичної атаки по Одесі. Джерело: t.me/dsns_telegram

Наслідки балістичної атаки по Одесі. Джерело: t.me/dsns_telegram

Наслідки балістичної атаки по Одесі. Джерело: t.me/dsns_telegram

Наслідки балістичної атаки по Одесі. Джерело: t.me/dsns_telegram

Наслідки балістичної атаки по Одесі. Джерело: t.me/dsns_telegram

Додамо, що в Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації (КМВА) о третій годині ночі 11 жовтня повідомили про повітряну тривогу, пов'язану із запуском ворожих БПЛА.

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що російська армія запускала дрони на Київ з різних напрямків.

"Силами та засобами ППО усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці, було знешкоджено!Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила", – додав він.

Нагадаємо, 8 жовтня на Хмельниччині та в Києві лунали вибухи, уламок ракети "Кинджал" впав в одному з районів столиці.

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