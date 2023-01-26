Россия устроила массированный ракетный удар по Украине 26 января после ночных атак "шахедами": подробности

Ночью 6 января россия нанесла атаку по Украине дронами-камикадзе, а уже утром выпустили по Украине ракеты разного типа. Сообщается о взрывах в Киевской, Днепропетровской, Черкасской и Николаевской областях.

Продолжается массированная ракетная атака. Было запущено не менее 30 ракет.

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Утром 26 января руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила в эфире телемарафона, что с ночи наблюдалась активность вражеской авиации, в том числе стратегической по направлению Каспийского моря, активность пунктов баз запуска "Iахедов" и корабельной группировки.

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По ее словам, в Черном море находятся 3 ракетоносителя с 20 ракетами типа "Калибр".

Гуменюк объяснила, какую тактику используют россияне. В частности, с помощью БПЛА истощают систему ПВО Украины и целились по критической, энергетической и военной инфраструктуре.

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сообщили о сбитии 24 дронов-камикадзе из 24 запущенных по Украине ночью 26 января. Пуски совершались с востока Азовского моря. Подавляющее число уничтожено в центре страны.

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Эту же информацию подтвердил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов. По его словам, подавляющее количество дронов-камикадзе уничтожено в центре страны – в зоне ответственности воздушного командования "Центр".

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что враг уделяет больше внимания центру Украины. В эфире телемарафона он сообщил о попадании российских ракет в нескольких областях, в том числе Винницкой.

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Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что ночью Киев подвергся очередному воздушному нападению врага. Россияне атаковали столицу несколькими десятками баражирующих боеприпасов "Shahed". В воздушном пространстве было сбито около 15 вражеских БПЛА. Предварительно, без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры.

"По оперативной информации, в течение дня высока вероятность последующих воздушных атак врага. Том не теряем бдительность. При объявлении воздушной тревоги направляйтесь к укрытиям. Берегите себя и близких!" , – заявил Попко.

Около 10 часов утра в Киеве раздался мощный взрыв. Эту информацию подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Москва может быть потенциальной целью для ударов. По его словам, именно поэтому на крышах некоторых зданий российской столицы установили системы ПВО.

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