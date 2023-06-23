россияне ночью запустили по Украине 13 крылатых ракет, силы ПВО ликвидировали все цели

В ночь на 23 июня российские боевики использовали крылатые ракеты для атак по Украине. Все воздушные цели были обезврежены силами ПВО.

Как сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ, этой ночью враг нанес удар по Украине с самолетов стратегической авиации, пытаясь попасть в военный аэродром в Хмельницкой области.

"Пуски осуществлялись около полуночи из Каспийского моря из четырех бомбардировщиков Ту-95мс. Все 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 были уничтожены противовоздушной обороной, большинство в Хмельницкой области. Кроме того, защитники неба уничтожили разведывательный БПЛА не установленного типа", – говорится. в сообщении.

Видео дня

Читайте также: У россиян сократились запасы крылатых ракет, у ВСУ есть успехи на фронте - обзор боевых действий от военного аналитика Тома Купера

Тем временем глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил, что ночью над регионом был ликвидирован дрон-камикадзе Shahed 136.

"Другие атаки на регион не зафиксированы. Везде было тихо", — добавил он.

Напомним, последняя масштабная атака врага произошла ночью 20 июня. Силы противовоздушной обороны уничтожили предварительно 28 из 30 вражеских беспилотников типа "Шахед".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!