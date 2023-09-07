россияне ночью запустили по Украине 33 Shahed: три часа атаковали Одесщину

В ночь на 7 сентября россияне выпустили по Сумской и Одесской областях Украины 33 ударных дронов-камикадзе типа "Shahed-136/131". Силы ПВО уничтожили 25 воздушных целей.

Как сообщили в командовании Воздушных сил, российские террористы атаковали Сумщину и Одесщину несколькими группами ударных БпЛА типа Shahed-136/131 с северного, юго-восточного и южного направлений (Курск, Приморско-Ахтарск, мыс Чауда).

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"Всего зафиксированы пуски 33 шахедов", в основном - в направлении южных районов Одесской области. По результатам боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 25 Shahed-136/131", – говорится в сообщении.

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Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что враг почти три часа избивал по Измаильскому району Одесщины. В нескольких населённых пунктах области произошли разрушения и пожары. Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия.

"Пострадал один гражданский человек. Водитель грузового автомобиля получил легкую травму ноги. Желаем ему скорейшего выздоровления", — добавил Кипер.

Силы обороны юга Украины уточнили, что именно над Одесской областью сбиты 24 беспилотника.

Напомним, в ночь на 6 сентября россияне выпустили по Украине 7 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, 1 баллистическую ракету "Искандер-М" и 25 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Из 33 целей 23 были уничтожены ПВО.

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