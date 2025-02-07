Россияне поддерживают войну против Украины: результаты опроса
Несмотря на растущие экономические проблемы и военные неудачи, российский государственный опрос демонстрирует, что большинство населения поддерживает войну против Украины. Однако аналитики Института изучения войны ( ISW ) ставят под сомнение эти результаты.
По данным подконтрольного Кремлю Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ):
- 67% россиян поддерживают войну против Украины.
- 65% считают, что боевые действия "идут хорошо" для России.
Директор по политическим исследованиям ВЦИОМ Михаил Мамонов отметил, что российское общество стремится к быстрому завершению войны и поддерживает действия, которые могут этому способствовать. В то же время он признал, что растет разочарование населения из-за военных неудач, украинских атак в Курской области, медленное наступление российских войск и экономические трудности.
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Аналитики ISW предполагают, что результаты опроса манипулятивны и могут завышать реальный уровень поддержки войны.
"Выводы ВЦИОМ, вероятно, отражают нарративы Кремля. Их публикуют на фоне растущих потерь, внутренних противоречий в командовании и значительной экономической нагрузки, которую война накладывает на российскую экономику", - отмечают в ISW.
Напомним, граждане Украины считают вступление в НАТО более приоритетным перед членством в ЕС.
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