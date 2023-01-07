'Россияне возвращались после каждого 'хлопка' и получали снова': ВСУ назвали точное количество ударов по Чернобаевке (видео)

В Генштабе Вооруженных сил Украины назвали точное количество ударов по российским войскам в Чернобаевке, когда оно было временно оккупировано. Наши защитники нанесли 26 сокрушительных ударов, что сделало это место на Херсонщине легендарным.

Оккупанты в определенный момент начали бояться даже упоминания о Чернобаевке. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что в поселке близ Херсона расположен аэродром, территорию которого во время оккупации россияне использовали в качестве базы своей техники.

"Инфраструктура аэродрома – удобна для расположения штабов. Так что россияне рассчитывали, что им в Чернобаевке будет очень комфортно. ВСУ создали врагу максимальный комфорт. Россияне возвращались после каждого "хлопка" и получали снова!" – говорится в сообщении.

Видео дня

По подсчетам военных, ВСУ 26 раз наносили меткие удары по враждебным позициям.

Военные также показали видео из Чернобаевки, на котором можно увидеть уничтоженную технику и следы от боев.

Добавим, Чернобаевку освободили из-под оккупации 11 ноября 2022 года.

Ранее с высоты птичьего полета показали мост в Херсоне. Известный Антоновский мост был разрушен во время бегства оккупантов, которую они назвали маневрами.

Также кадры разрушений мостов вблизи Херсона ранее показал журналист New York Times Кристиан Триберт в Twitter. Это съемки со спутника Maxar Technologies.

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