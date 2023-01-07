'Росіяни поверталися після кожної 'бавовни' і отримували знову': ЗСУ назвали точну кількість ударів по Чорнобаївці (відео)

У Генштабі Збройних сил України назвали точну кількість ударів по російських військах у Чорнобаївці, коли вона була тимчасово окупована. Наші захисники завдали 26 нищівних ударів, що зробило це місце на Херсонщині легендарним.

Окупанти у певний момент почали боятися навіть згадки про Чорнобаївку. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що у селищі поблизу Херсона розташований аеродром, територію якого під час окупації росіяни використовували як базу для своєї техніки.

"Інфраструктура аеродрому – зручна для розташування штабів. Тож росіяни розраховували, що їм у Чорнобаївці буде дуже комфортно. ЗСУ створили ворогові максимальний комфорт. Росіяни поверталися після кожної "бавовни" і отримували знову!" – йдеться у повідомленні.

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За підрахунками військових, ЗСУ 26 разів завдавали влучних ударів по ворожих позиціях.

Військові також показали відео з Чорнобаївки, на якому можна побачити знищену техніку та слди від боїв.

Додамо, Чорнобаївку звільнили з-під окупації 11 листопада 2022 року.

Раніше з висоти пташиного польоту показали міст у Херсоні. Відомий Антонівський міст був зруйнований під час втечі окупантів, яку вони назвали маневрами.

Також кадри руйнувань мостів поблизу Херсону раніше показав журналіст New York Times Крістіан Тріберт у Twitter. Це зйомки зі супутника Maxar Technologies.

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