Рост прожиточного минимума в 2025: каких изменений стоит ожидать украинцам

В Госбюджете на 2025 год пока не предусмотрено увеличение прожиточного минимума. Однако в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, предлагающий пересмотреть этот показатель.

Согласно ему, предусмотрено постепенное повышение прожиточного минимума в Украине. В случае принятия документа, украинцы могут ожидать увеличения этого показателя по следующему графику:

Для детей до шести лет: сейчас – 2563 гривны; с 1 апреля – 3 627 гривен, с 1 июля – 5 110 гривен, с 1 октября – 7 533 гривны.

Для детей от шести до 18 лет: сейчас – 3196 гривен; с 1 апреля – 4 571 гривна, с 1 июля – 6 451 гривна, с 1 октября – 9 467 гривен.

Для трудоспособных лиц: сейчас – 3028 гривен; с 1 апреля – 5 400 гривен, с 1 июля – 7 620 гривен, с 1 октября –11 184 гривны.

Утверждение этого законопроекта приведет к значительному повышению минимальных зарплат и пенсий в Украине, а также увеличению других выплат, зависящих от прожиточного минимума.

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Какие выплаты зависят от прожиточного минимума

Прожиточный минимум влияет на размер разных социальных выплат:

Пенсии – для неработающих этот показатель определяет минимальный размер выплат.

– для неработающих этот показатель определяет минимальный размер выплат. Заработная плата – в государственном секторе должностной оклад не может быть меньше двойной величины прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

– в государственном секторе должностной оклад не может быть меньше двойной величины прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Пособие по безработице – максимальный размер этого пособия не может превышать четырехкратный прожиточный минимум.

Социальные выплаты и алименты – минимальные алименты для детей составляют 50% от прожиточного минимума, а максимальные равны его полной сумме.

– минимальные алименты для детей составляют 50% от прожиточного минимума, а максимальные равны его полной сумме. Пенсии для лиц с инвалидностью – для людей с III группой инвалидности минимальные выплаты зависят от стажа и даты установления инвалидности, а для тех, кто имеет инвалидность с рождения, пенсия составляет 60% прожиточного минимума.

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