Зростання прожиткового мінімуму у 2025: на які зміни варто очікувати українцям

У Держбюджеті на 2025 рік наразі не передбачено збільшення прожиткового мінімуму. Проте в Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт, який пропонує переглянути цей показник.

Згідно з ним, передбачено поступове підвищення прожиткового мінімуму в Україні. У разі ухвалення документа, українці можуть очікувати на збільшення цього показника за наступним графіком:

Для дітей до шести років: наразі – 2 563 гривні; з 1 квітня – 3 627 гривень, з 1 липня – 5 110 гривень, з 1 жовтня – 7 533 гривні.

Для дітей від шести до 18 років: наразі – 3 196 гривень; з 1 квітня – 4 571 гривня, з 1 липня – 6 451 гривня, з 1 жовтня – 9 467 гривень.

Для працездатних осіб: наразі – 3 028 гривень; з 1 квітня – 5 400 гривень, з 1 липня – 7 620 гривень, з 1 жовтня –11 184 гривні.

Затвердження цього законопроєкту призведе до значного підвищення мінімальних зарплат і пенсій в Україні, а також збільшення інших виплат, що залежать від прожиткового мінімуму.

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Які виплати залежать від прожиткового мінімуму

Прожитковий мінімум впливає на розмір різних соціальних виплат:

Пенсії – для осіб, які не працюють, цей показник визначає мінімальний розмір виплат.

– для осіб, які не працюють, цей показник визначає мінімальний розмір виплат. Заробітна плата – у державному секторі посадовий оклад не може бути меншим за подвійну величину прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

– у державному секторі посадовий оклад не може бути меншим за подвійну величину прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Допомога по безробіттю – максимальний розмір цієї допомоги не може перевищувати чотирикратний прожитковий мінімум.

Соціальні виплати та аліменти – мінімальні аліменти для дітей становлять 50% від прожиткового мінімуму, а максимальні дорівнюють його повній сумі.

– мінімальні аліменти для дітей становлять 50% від прожиткового мінімуму, а максимальні дорівнюють його повній сумі. Пенсії для осіб з інвалідністю – для людей з III групою інвалідності мінімальні виплати залежать від стажу та дати встановлення інвалідності, а для тих, хто має інвалідність з народження, пенсія становить 60% від прожиткового мінімуму.

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