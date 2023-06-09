Рота россиян на южном направлении сбежала со своих позиций из-за мощных ударов ВСУ (видео)

Бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты нанесли мощные удары по российским позициям на южном направлении. Под плотным огнем врагу пришлось убегать.

Кадры работы бойцов вновь 37-й ОБрМП появились в соцсетях. На видео можно увидеть, как вражеские позиции украинские бойцы накрывают обстрелами.

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Видео дня

Российские боевики покидали оружие, свою военную технику и массово бегут.

Ранее 3-я штурмовая бригада сообщила, что на Бахмутском направлении было разбито подразделение 57-й бригады РФ и отряды российских боевиков из "Шторм z". Враг потерял около 30 боевиков, небоеспособными стали четыре десятка россиян. Также были уничтожены русские склады с боекомплектами, танки врага и его артиллерия.

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