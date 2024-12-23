Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что критика президента Украины Владимира Зеленского в отношении канцлера Германии Олафа Шольца является "несправедливой" и "неоправданной". действительно поражает. Благодаря его усилиям Германия стала второй. после США по объемам военной помощи Украине. Это достижение, за которое Киев должен быть признателен", – подчеркнул Рютте.

Об этом он рассказал в интервью СМИ Германии, передает ntv. В то же время генсек НАТО высказал свою позицию по военной поддержке Украины.

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"Мы понимаем, что такие возможности имеют большое значение для Украины", – добавил Рютте.

Напомним, Зеленский прибыл в Исландию с рабочим визитом.

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