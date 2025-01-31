С 1 февраля меняется порядок выплат семьям военнопленных и пропавших без вести: о чем идет речь

С 1 февраля украинские военнослужащие имеют право оформить личное распоряжение о своих денежных выплатах в случае попадания в плен или пропажи без вести. Об этом сообщила правозащитница, глава Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова.

По ее словам, соответствующий закон вступает в силу 1 февраля, однако порядок его реализации еще не утвержден Кабинетом Министров. Несмотря на это, военнослужащие могут воспользоваться своим правом. Об этом передает " Эспрессо ".

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Как будут распределяться выплаты?

Раньше денежное довольствие выплачивалось по четко определенной очередности: сначала жене или мужу, затем – совершеннолетним детям, а в их отсутствие – родителям или законным представителям несовершеннолетних детей.

Теперь будет действовать новый порядок:

Если военнослужащий не оставил личного распоряжения, его выплаты распределяются поровну:

50% остаются на личном счете и могут быть использованы по возвращении военнослужащего или его поиске.

и могут быть использованы по возвращении военнослужащего или его поиске. 50% распределяются равными частями между супругой/супругом, законными представителями несовершеннолетних детей (если они не получают алименты), детьми с инвалидностью (независимо от возраста) и родителями, не лишенными родительских прав.

Если военнослужащий будет признан погибшим или пропавшим без вести, все невыплаченные средства станут частью наследства, и наследники смогут получить их по соответствующей процедуре.

Напомним, ранее мы рассказывали, что часть УБД может лишиться льгот в 2025 году.

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