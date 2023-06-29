С 1 июля большинство отделений "Укрпочты" изменят график работы

"Укрпочта" вносит изменения в графики работы большинства отделений почтовой связи, которые вступят в силу с 1 июля. Согласно сообщению пресс-службы компании, отделения будут работать максимально возможное время и оставаться открытыми в течение выходных дней.

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Стандартизация режимов работы отделений началась в 2019 году с ориентацией на потребности потребителей. Однако во время полномасштабного вторжения в 2022 году компания изменила графики работы отделений. В настоящее время "Укрпочта" возвращается к предложениям, отвечающим современным требованиям и предоставляет своим клиентам понятные и предполагаемые графики работы отделений.

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По новым графикам отделения почтовой связи, расположенные в торговых центрах и на рынках, будут работать в соответствии с режимом работы конкретного торгового центра или рынка. Кроме того, "Укрпочта" постепенно изменяет график работы сельских стационарных отделений. Раньше они функционировали 2-3 дня в неделю, но теперь будут открыты в течение 5 дней.

Компания рекомендует клиентам перед посещением почтовых отделений проверять обновленные графики работы на их веб-сайте, в приложении "Укрпочты", в чат-боте или по номеру контакт-центра 0800300545.

"Укрпочта" заявила, что это не окончательные обновления графиков работы отделений, ведь компания стремится к максимальной стандартизации этих графиков.

Напомним, ранее мы писали о том, как изменились цены на услуги "Новой почты" в 2023 году.

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