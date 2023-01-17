Власти разрешили украинцам пересылать паспорт по почте

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что правительство разрешило украинцам пересылать паспорт по почте. Речь идет о разрешении на пересылку в международных регистрируемых почтовых отправлениях.

Кабмин также разрешил пересылку удостоверения личности на возвращение в Украину. Об этом Мельничук сообщил в Telegram.

"Внесены изменения в Правил предоставления услуг почтовой связи. Разрешена пересылка в международных регистрируемых почтовых отправлениях паспортов гражданина Украины для выезда за границу, а также в период действия военного положения или на период, оканчивающийся в последнее число месяца, в котором завершается действие карантина , установленного на территории Украины КМУ, паспортов гражданина Украины, удостоверение личности на возвращение в Украину", – говорится в сообщении.

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Добавим, накануне Минреинтеграции предлагали разрешить пересылать документы по почте. В ведомстве отметили, что это поможет украинцам, вынужденным выехать в другие страны из-за войны, получить документы, а не заниматься их восстановлением.

Ранее по почте было разрешено пересылать только загранпаспорта граждан Украины.

Напомним, UAportal рассказал, какие документы нужны для выезда за границу на собственном авто.

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