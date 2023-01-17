Влада дозволила українцям пересилати паспорт поштою

Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що уряд дозволив українцям пересилати паспорт поштою. Йдеться про дозвіл на пересилання у міжнародних реєстрованих поштових відправленнях.

Кабмін також дозволив пересилання посвідчення особи на повернення в Україну. Про це Мельничук повідомив у Telegram.

"Внесено зміни до Правил надання послуг поштового зв’язку. Дозволено пересилання в міжнародних реєстрованих поштових відправленнях паспортів громадянина України для виїзду за кордон, а також у період дії воєнного стану або на період, що закінчується в останнє число місяця, у якому завершується дія карантину, встановленого на території України КМУ, паспортів громадянина України, посвідчення особи на повернення в Україну", – йдеться в повідомленні.

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Додамо, напередодні у Мінреінтеграції пропонували дозволити пересилати документи поштою. У відомстві зазначили, що це допоможе українцям, які були вимушені виїхати до інших країн через війну, отримати документи, а не займатися їх поновленням.

Раніше поштою було дозволено пересилати лише закордонні паспорти громадян України.

Нагадаємо, UAportal розповів, які документи потрібні для виїзду за кордон на власному авто.

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