С 1 октября женщины-медики будут становиться на военный учет

По информации, опубликованной в издании "Военный курьер", планируется внести изменения в военный учет для работниц медицинской и фармацевтической сферы, включая выпускниц медицинских учебных заведений.

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Согласно этим планам, женщины, имеющие родственные военной специальности, будут обязаны зарегистрироваться в военкоматах. Это касается не только работающих специалистов, но и выпускниц медицинских учебных заведений.

Для женщин, имеющих другие родственные специальности и не имеющие воинской обязанности, запись на военный учет остается добровольной.

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Уточняется, что для включения работниц медицинской сферы в военный учет будут применяться возрастные ограничения (до 60 лет) и требования к состоянию здоровья, определяемые военно-врачебной комиссией (ВЛК).

Что касается выпускниц медицинских вузов, то учебные заведения будут обязаны подавать в районные (городские) военные комиссии списки выпускников за два месяца до завершения обучения. Эти данные будут храниться в течение 10 лет.

Следовательно, предложенные изменения предполагают больший контроль и регистрацию для женщин в медицинской и фармацевтической сфере по отношению к их воинской обязанности.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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