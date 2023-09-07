З 1 жовтня жінки-медики ставатимуть на військовий облік

За інформацією, опублікованою у виданні "Військовий кур'єр", планується внести зміни у військовий облік для працівниць медичної та фармацевтичної сфери, включаючи випускниць медичних навчальних закладів.

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Згідно з цими планами, жінки, які мають споріднені з військовою спеціальністю, будуть зобов'язані зареєструватися у військкоматах. Це стосується не лише вже працюючих фахівців, але й випускниць медичних навчальних закладів.

Для жінок, які мають інші споріднені спеціальності та не мають військового обов'язку, запис на військовий облік залишається добровільним.

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Уточнюється, що для включення працівниць медичної сфери до військового обліку застосовуватимуться вікові обмеження (до 60 років) та вимоги до стану здоров'я, які визначаються військово-лікарскою комісією (ВЛК).

Щодо випускниць медичних вишів, то заклади освіти будуть зобов'язані подавати до районних (міських) військових комісій списки випускників за два місяці до завершення навчання. Ці дані будуть зберігатися протягом 10 років.

Отже, запропоновані зміни передбачають більший контроль і реєстрацію для жінок у медичній та фармацевтичній сфері стосовно їх військового обов'язку.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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