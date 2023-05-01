С какой группой крови родится ребенок: лайфхак для будущих родителей

Согласно научным исследованиям, будущие родители могут предусмотреть группу крови своего ребенка, если они знают свою собственную. Хотя иногда случается, что ребенок рождается с другой группой крови, чем у отца, но это не повод для скандала. Как узнать группу крови ребенка, если он отличается от группы крови родителей. Группа крови родителей и детей может отличаться.

Читайте также: Какая привычка перед сном может свидетельствовать о появлении диабета

Обычно родители руководствуются "законом Менделя", подробно изучавшим наследственность группы крови. Существует таблица и памятки с возможными комбинациями групп крови, но они чаще всего не отличаются друг от друга. Впрочем, есть некоторая возможная погрешность.

Если спросить медика о группе крови ребенка, если у родителей одинаковая группа крови, ответ зависит от конкретных групп крови родителей:

Видео дня

Если оба родителя имеют группу крови I, то ребенок родится с такой же группой крови;

Если один из родителей имеет группу крови I, а другой – II, то шансы равны на получение любой из групп крови;

Если родители имеют группу крови I и III, то ребенок родится с одной из этих групп крови, а не из II или IV;

Но если у мамы и папы группы крови I и IV, то ребенок может родиться с группой крови II или III вместо ожидаемой I или IV;

Если оба родителя имеют группу крови II, то ребенок может унаследовать эту группу крови или родиться из I;

Если у мамы и папы группы крови II и III, то возможна любая группа крови у ребенка;

Если у родителей группа крови II и IV, то ребёнок получит одну из трех групп: II, III или IV;

Если оба родителя имеют группу крови III, то ребенок унаследует эту группу крови или может родиться из I;

Если у мамы и папы группы крови III и IV, то возможна любая из трех групп у ребенка;

Если оба родителя имеют группу крови IV, то ребенок может родиться со II или III группой крови, а не со IV со 100-процентной вероятностью.

Что касается резус-фактора (Rh), он бывает положительным (+) или отрицательным (-), и его определяет антиген D. Если антиген находится в крови человека, то его резус-фактор всегда будет положительным, а если нет, то он будет отрицательным . Положительный резус-фактор встречается чаще всего, примерно у всех. Но в 15% случаев анализ крови показывает отрицательный резус.

Если оба родителя имеют отрицательный резус, ребенок родится с таким же резус-фактором. Во всех остальных случаях резус может быть как положительным, так и отрицательным и в этом случае есть вероятность любого результата.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

Ранее ученые из Медицинского университета Фукусимы провели исследование, показавшее, что у детей до трех лет домашние кошки и собаки снижают риск развития пищевых аллергий. В то же время, содержание хомяков может стать причиной аллергии на орехи.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!