З якою групою крові народиться дитина: лайфхак для майбутніх батьків

Згідно з науковими дослідженнями, майбутні батьки можуть передбачити групу крові своєї дитини, якщо вони знають свою власну. Хоча іноді трапляється, що дитина народжується з іншою групою крові, ніж у батька, але це не є приводом для скандалу. Як дізнатися групу крові дитини, якщо вона відрізняється від групи крові батьків. Група крові батьків і дітей може відрізнятися.

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Зазвичай батьки керуються "законом Менделя", який детально вивчав спадковість групи крові. Існує таблиця і пам'ятки з можливими комбінаціями груп крові, але вони найчастіше не відрізняються одна від одної. Втім, є деяка можлива похибка.

Якщо запитати медика про групу крові дитини, якщо у батьків однакова група крові, то відповідь залежить від конкретних груп крові батьків:

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Якщо обидва батьки мають групу крові I, то дитина народиться з такою ж групою крові;

Якщо один з батьків має групу крові I, а інший – II, то шанси рівні на отримання будь-якої з груп крові;

Якщо батьки мають групу крові I і III, то дитина народиться з однією з цих груп крові, а не з II або IV;

Але якщо у мами і тата групи крові I і IV, то дитина може народитися з групою крові II або III замість очікуваної I або IV;

Якщо обидва батьки мають групу крові II, то дитина може успадкувати цю групу крові або народитися з I;

Якщо у мами і тата групи крові II і III, то можлива будь-яка група крові у дитини;

Якщо у батьків група крові II і IV, то дитина отримає одну з трьох груп: II, III або IV;

Якщо обидва батьки мають групу крові III, то дитина успадкує цю групу крові або може народитися з I;

Якщо у мами і тата групи крові III і IV, то можлива будь-яка з трьох груп у дитини;

Якщо обидва батьки мають групу крові IV, то дитина може народитися з II або III групою крові, а не з IV з 100-відсотковою ймовірністю.

Щодо резус-фактора (Rh), він буває позитивним (+) або негативним (-), і його визначає антиген D. Якщо антиген знаходиться в крові людини, то її резус-фактор завжди буде позитивним, а якщо немає, то він буде негативним. Позитивний резус-фактор зустрічається найчастіше, приблизно у всіх. Але в 15% випадків аналіз крові показує негативний резус.

Якщо обидва батьки мають негативний резус, то дитина народиться з таким же резус-фактором. У всіх інших випадках резус може бути як позитивним, так і негативним, і в цьому випадку є ймовірність будь-якого результату.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

Раніше, науковці з Медичного університету Фукусіми провели дослідження, яке показало, що у дітей до трьох років домашні коти і собаки знижують ризик розвитку харчових алергій. Водночас утримання хом’яків може стати причиною алергії на горіхи.

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