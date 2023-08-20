Садовники объяснили, что нужно делать, чтобы камелии и азалии 'взорвались' цветами в следующем году

Камелии, азалии и рододендроны являются одними из самых популярных садовых растений. В конце лета эти растения нуждаются в определенном уходе, чтобы максимально раскрыться в следующем году.

Камелии, азалии и рододендроны формируют свои цветочные почки в конце лета и осенью. Другими словами, отображение, которое они предоставляют вам весной, в значительной степени определяется в течение следующих недель, сообщает Express.co.uk.

Если они слишком сухие, почки не будут формироваться должным образом. Поэтому важно хорошо увлажнять растения, особенно если они высажены в горшках или контейнерах.

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Полив лучше проводить рано утром, когда солнце не греет сильнее всего, чтобы вода не испарилась. Высаживая камелии, азалии и рододендроны, убедитесь, что они высажены в кислую почву.

Впрочем, постоянно влажная почва может повлечь загнивание корней и болезни, которые могут убить все растение.

Эти растения также оценят размещение в тенистой части сада. Для этих растений идеально подходит частое легкое прищипывание или срезание кончиков роста после цветения.

Рододендроны и азалии укореняются неглубоко, поэтому не сажайте слишком глубоко. Замените компост и закрепите его. После посадки хорошо полейте и замульчуйте 5 см компоста или измельченной сосновой коры.

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