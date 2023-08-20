Садівники пояснили, що потрібно робити, щоб камелії та азалії 'вибухнули' квітами наступного року

Камелії, азалії та рододендрони є одними з найпопулярніших садових рослин. Наприкінці літа ці рослини потребують певного догляду, щоб максимально розкритися наступного року.

Камелії, азалії та рододендрони формують свої квіткові бруньки в кінці літа та восени. Іншими словами, відображення, яке вони надають вам навесні, значною мірою визначається протягом наступних тижнів, повідомляє Express.co.uk.

Якщо вони занадто сухі, бруньки не формуватимуться належним чином. Тож важливо добре зволожувати рослини, особливо, якщо вони висаджені у горщиках або контейнерах.

Читайте також: Садівники назвали три рослини, які потрібно обрізати зараз, аби мати здорові квіти наступного року

Відео дня

Полив краще проводити рано вранці, коли сонце не гріє найсильніше, щоб вода не випарувалася. Висаджуючи камелії, азалії та рододендрони, переконайтеся, що вони висаджені в кислий ґрунт.

Втім, постійно вологий ґрунт може спричинити загнивання коренів і хвороби, які можуть вбити всю рослину.

Ці рослини також оцінять розміщення в тінистій частині саду. Для цих рослин ідеально підходить часте легке прищипування або зрізання кінчиків росту після цвітіння.

Рододендрони та азалії вкорінюються неглибоко, тому не садіть занадто глибоко. Замініть компост і закріпіть його. Після посадки добре полийте і замульчуйте 5 см компосту або подрібненої соснової кори.

Раніше, UaPortal поділився, як врятувати картоплю і томати від фітофтори.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!