Садовники объяснили, почему нужно обрезать герань, розы и лаванду в августе

Август – отличное время для обрезки многих растений в саду. Впрочем, некоторые цветы нуждаются в обрезке именно в это время, чтобы увеличить цветение и улучшить эстетику.

Обрезка подразумевает выборочное удаление частей растения (веток, почек, отцветших цветов и т.п.), чтобы манипулировать растением в садовых и ландшафтных целях. С августа по декабрь обрезка заключается в удалении мертвых или поврежденных веток, сообщает Express.co.uk.

Герань

При выращивании выносливой герани в основном речь идет об обрезке. Когда цветение закончится, обрезка их обратно на уровень земли будет способствовать позднему выходу цветов во второй половине лета, а также свежих листьев.

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В течение всего сезона важно удалять цветущие цветы, чтобы стимулировать появление новых. Затем, только когда увянут последние несколько цветков, следует удалить стебель.

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Лаванда

Выносливые растения лаванды лучше обрезать после того, как они закончили цветение в конце августа. Обрезка в это время позволяет растению восстановиться к зиме, поощряет более полный рост в следующем году.

Альстромерии

Хотя альстромерия нуждается в незначительной обрезке, лучше всего это делать в августе. Когда эти растения переходят после первого цветения, выдергивайте (а не обрезайте) стебли, как это делаете с ревенем. Это способствует большему росту из-под земли.

Глициния

Обрежьте глицинию после цветения, "удалив все струящиеся боковые побеги" из основной ветки примерно до пяти листьев от основного стебля. Это контролирует размер глицинии, предотвращая ее попадание в желоба.

Гладкие розы

Рамблеры регулярно обрезают в конце лета, после того как на них появятся цветы и шиповник. Однако обрезку можно производить в любое время с поздней осени до поздней зимы.

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