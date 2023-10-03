Садоводы назвали три метода, стимулирующих рост герани

Герань – это прекрасное и относительно неприхотливое растение, которое не только делает комнату более привлекательной, но также эффективно очищает воздух и защищает ваш дом от надоедливых насекомых, таких как комары или моль.

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Чтобы ваша герань цвела как можно дольше и привлекала взгляды, Радиотрек советует следовать следующим советам:

Поливать растение нужно примерно раз в 4-5 дней. Использовать стимуляторы роста, такие как сернокислый магний, продолжающий период цветения. Растворите 10 граммов этого средства в 3 литрах воды и подпитывайте растение не чаще одного раза за 2-3 недели. Помните также о важности другого удобрения, состоящего из литра воды и двух капель йода. Потратьте до 50 мл этой смеси на каждое растение. Это удобрение можно использовать не чаще, чем раз в полторы недели.

Напомним, мы уже писали, какие приметы связаны с геранью.

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