Садівники назвали три методи, які стимулюють ріст герані

Герань - це прекрасна і відносно невибаглива рослина, яка не лише робить кімнату більш привабливою, але також ефективно очищує повітря і захищає ваш дім від надокучливих комах, таких як комарі або моль.

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Щоб ваша герань цвіла якнайдовше і приваблювала погляди, Радіотрек радить дотримуватися таких порад:

Поливати рослину потрібно приблизно раз на 4-5 днів. Використовувати стимулятори зростання, такі як сірчанокислий магній, який продовжує період цвітіння. Розчиніть 10 грамів цього засобу в 3 літрах води і підживлюйте рослину не частіше одного разу за 2-3 тижні. Пам'ятайте також про важливість іншого добрива, яке складається з літра води і двох крапель йоду. Витратьте до 50 мл цієї суміші на кожну рослину. Це добриво можна використовувати не частіше, ніж раз на півтора тижні.

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