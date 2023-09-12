Садоводы объяснили, как сохранить цветение хризантем всю осень

Хризантемы украшают сады осенью, когда большинство растений отходят ко сну. Впрочем, эти цветы нуждаются в определенном уходе.

Существует несколько вещей, которые продлят период их цветения. Об этом сообщает Homes & Gardens.

Хризантемы хотят солнечного света и чем больше солнца вы можете дать им, тем больше они будут цвести. В идеале они хотят от шести до восьми часов в день прямого солнечного света, по крайней мере, четыре часа в день на солнце.

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Посадите его в месте на заднем дворе, куда попадает много солнечного света, в плодородный и хорошо дренированный компост. Также важен правильный полив.

Хризантемы лучше цветут, когда их почва остается постоянно влажной. Обязательно поливайте растение у основания и не поливайте листья и цветы.

Удаление старых цветочных головок не только приведет растение в порядок, но и вернет энергию на образование цветков, а не семян. Одной из самых больших ошибок является срезка грязными ножницами: всегда убедитесь, что они сначала очищены, чтобы избежать передачи болезней растений.

Существует много разных сортов хризантем, а точнее около 40. Различные сорта имеют разное время цветения, поэтому вы можете выбрать, какие сорта вам нужны в зависимости от того, когда вы хотите, чтобы они начали цвести.

Если вы подберете несколько сортов с разнесенными периодами цветения, вы сможете продлить время цветения в своем саду.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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