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Садоводы объяснили, как сохранить цветение хризантем всю осень

Анастасия Крыщук

Садоводы объяснили, как сохранить цветение хризантем всю осень

Хризантемы украшают сады осенью, когда большинство растений отходят ко сну. Впрочем, эти цветы нуждаются в определенном уходе.

Существует несколько вещей, которые продлят период их цветения. Об этом сообщает Homes & Gardens.

Хризантемы хотят солнечного света и чем больше солнца вы можете дать им, тем больше они будут цвести. В идеале они хотят от шести до восьми часов в день прямого солнечного света, по крайней мере, четыре часа в день на солнце.

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Посадите его в месте на заднем дворе, куда попадает много солнечного света, в плодородный и хорошо дренированный компост. Также важен правильный полив.

Хризантемы лучше цветут, когда их почва остается постоянно влажной. Обязательно поливайте растение у основания и не поливайте листья и цветы.

Удаление старых цветочных головок не только приведет растение в порядок, но и вернет энергию на образование цветков, а не семян. Одной из самых больших ошибок является срезка грязными ножницами: всегда убедитесь, что они сначала очищены, чтобы избежать передачи болезней растений.

Существует много разных сортов хризантем, а точнее около 40. Различные сорта имеют разное время цветения, поэтому вы можете выбрать, какие сорта вам нужны в зависимости от того, когда вы хотите, чтобы они начали цвести.

Если вы подберете несколько сортов с разнесенными периодами цветения, вы сможете продлить время цветения в своем саду.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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