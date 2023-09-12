Садівники пояснили, як зберегти цвітіння хризантем всю осінь

Хризантеми прикрашають сади восени, коли більшість рослин відходять до сну. Втім, ці квіти потребують певного догляду.

Існує декілька речей, які подовжать період їхнього цвітіння. Про це повідомляє Homes & Gardens.

Хризантеми хочуть сонячного світла, і чим більше сонця ви можете дати їм, тим більше вони будуть цвісти. В ідеалі вони хочуть від шести до восьми годин на день прямого сонячного світла, принаймні чотири години на день на сонці.

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Посадіть їх у місці на задньому дворі, куди потрапляє багато сонячного світла, у родючий і добре дренований компост. Також важливий правильний полив.

Хризантеми найкраще цвітуть, коли їхній ґрунт залишається постійно вологим. Обов’язково поливайте рослину біля основи та не поливайте на листя та квіти.

Видалення старих квіткових головок не тільки приведе рослину в порядок, але й поверне енергію на утворення квітів, а не насіння. Однією з найбільших помилок є зрізання брудними ножицями: завжди переконайтеся, що вони спочатку очищені, щоб уникнути передачі хвороб рослин.

Існує багато різних сортів хризантем, а точніше близько 40. Різні сорти мають різний час цвітіння, тому ви можете вибрати, які сорти вам потрібні, залежно від того, коли ви хочете, щоб вони почали цвісти.

Якщо ви підберете кілька сортів із рознесеними періодами цвітіння, ви зможете продовжити час цвітіння у своєму саду.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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