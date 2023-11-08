Самая дорогая ликвидация: бойцы 103 бригады с помощью FPV-дрона ''убили'' ЗРК Тор, стоимость которого более 24 млн долларов (видео)

На Купянском направлении воины подразделения "Крылья" 103-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных Сил Украины благодаря FPV-дрону уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Тор". Стоимость такой техники превышает 24 миллиона долларов.

Видео дня

Видео уничтожения вражеской техники появилось в сети. Отмечается, что это "самая дорогая уничтоженная цель" за историю применения FPV-дронов.

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"Это уже второй пораженный ими "Тор" за месяц. Первый ЗРК они серьезно повредили, и он "убежал". Второй уже окончательно уничтожен", – говорится в комментарии к видео.

Зенитный ракетный комплекс "Тор"

Этот зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия предназначен для поражения воздушных целей на высотах от 10 до 15 км и на дальности до 12 км.

Тор является одним из самых современных зенитных ракетных комплексов в мире. Он обладает высокими характеристиками и может эффективно противостоять широкому спектру воздушных целей, включая самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты.

Характеристики ЗРК "Тор":

Дальность стрельбы – до 12 км

Высота стрельбы – до 15 км

Время развертывания – до 5 минут

Экипаж – 3 человека

Напомним, черные Запорожцы разгромили колонну вражеской бронетехники вблизи Угледара.

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