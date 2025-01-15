Самая низкая минималка в Европе: какие зарплаты в соседних странах по сравнению с Украиной

Минимальная зарплата в Украине в 2025 году составит 8000 гривен и останется без изменений. Это один из самых низких показателей в Европе как по номинальной величине, так и по соотношению средней зарплаты к минимальной.

По данным OBOZ.UA, в 2025 году минималка в Украине будет ниже фактического прожиточного минимума и составит лишь 32,8% от средней зарплаты. Такой показатель является крайне низким. Для сравнения: по данным Евростата, в конце прошлого года в странах ЕС минимальная оплата труда колебалась от 477 евро в Болгарии до 2571 евро в Люксембурге. К тому же с января 2025 года многие европейские страны уже повысили свои социальные стандарты.

С учетом текущего курса евро, минимальная зарплата в Украине составляет всего 182,2 евро, что является самым низким показателем среди всех европейских стран. Для сравнения, в соседней Молдове минимальная оплата труда составляет 212,84 евро. В ЕС ряд стран имеет минималку, превышающую 1500 евро. Среди таких стран – Люксембург, Ирландия, Нидерланды, Бельгия, Германия и Франция, где минимальная зарплата колеблется от 1767 евро во Франции до 2571 евро в Люксембурге.

Читайте также: Полмиллиона работников нужны уже сейчас: какие профессии самые дефицитные в 2025 году

Минимальная зарплата до 1000 евро установлена в таких странах, как Кипр, Польша, Греция, Португалия, Мальта, Литва, Хорватия, Эстония, Чехия, Словакия, Румыния, Латвия, Венгрия и Болгария. Их минимальные заработные платы варьируются от 477 евро в Болгарии до 1000 евро на Кипре. Среди кандидатов на вступление в ЕС Украина имеет самую низкую минималку.

Оценка размера минимальной зарплаты должна учитывать не только ее номинальную величину, но и соотношение средней и минимальной зарплаты. Уровень, превышающий 60%, считается высоким. В 2025 году в Украине минимальная зарплата будет составлять лишь 32,8% от средней, тогда как в ЕС наименьшее соотношение (в Эстонии) составляет 42%, а самое высокое - во Франции (66%).

В Украине минимальную зарплату получают 1,9 миллиона работников, что составляет около 20% от общего количества работающих. Это обусловлено тем, что многие работодатели выплачивают часть зарплаты "в конвертах", а НДФЛ, ЕСВ и военный сбор уплачиваются только с минимальной зарплаты. В ЕС самый высокий процент работающих, которые получают минималку, зафиксирован в Словении (15,2%), Болгарии (14,1%), Румынии (13,3%), Польше (12,1%) и Франции (11,6%). Самые низкие показатели наблюдаются в Испании (0,8%), Бельгии (0,9%) и на Мальте (1,8%).

Напомним, ранее мы писали о трех сферах, где в Украине резко повысили зарплаты.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!