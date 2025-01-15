Найнижча мінімалка у Європі: які зарплати в сусідніх країнах у порівнянні з Україною

Мінімальна зарплата в Україні у 2025 році становитиме 8000 гривень і залишиться без змін. Це один із найнижчих показників у Європі як за номінальною величиною, так і за співвідношенням середньої зарплати до мінімальної.

За даними OBOZ.UA, у 2025 році мінімалка в Україні буде нижчою за фактичний прожитковий мінімум і становитиме лише 32,8% від середньої зарплати. Такий показник є вкрай низьким. Для порівняння: за даними Євростату, наприкінці минулого року в країнах ЄС мінімальна оплата праці коливалася від 477 євро в Болгарії до 2571 євро в Люксембурзі. До того ж із січня 2025 року багато європейських країн уже підвищили свої соціальні стандарти.

З урахуванням поточного курсу євро, мінімальна зарплата в Україні складає лише 182,2 євро, що є найнижчим показником серед усіх європейських країн. Для порівняння, в сусідній Молдові мінімальна оплата праці становить 212,84 євро. В ЄС низка країн має мінімалку, що перевищує 1500 євро. Серед таких країн – Люксембург, Ірландія, Нідерланди, Бельгія, Німеччина та Франція, де мінімальна зарплата коливається від 1767 євро у Франції до 2571 євро в Люксембурзі.

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Мінімальна зарплата до 1000 євро встановлена в таких країнах, як Кіпр, Польща, Греція, Португалія, Мальта, Литва, Хорватія, Естонія, Чехія, Словаччина, Румунія, Латвія, Угорщина та Болгарія. Їхні мінімальні заробітні плати варіюються від 477 євро в Болгарії до 1000 євро на Кіпрі. Серед кандидатів на вступ до ЄС Україна має найнижчу мінімалку.

Оцінка розміру мінімальної зарплати має враховувати не лише її номінальну величину, а й співвідношення середньої та мінімальної зарплати. Рівень, що перевищує 60%, вважається високим. У 2025 році в Україні мінімальна зарплата складатиме лише 32,8% від середньої, тоді як в ЄС найменше співвідношення (в Естонії) становить 42%, а найвище – у Франції (66%).

В Україні мінімальну зарплату отримують 1,9 мільйона працівників, що становить близько 20% від загальної кількості працюючих. Це зумовлено тим, що багато роботодавців виплачують частину зарплати "в конвертах", а ПДФО, ЄСВ та військовий збір сплачуються лише з мінімальної зарплати. У ЄС найвищий відсоток працюючих, які отримують мінімалку, зафіксовано в Словенії (15,2%), Болгарії (14,1%), Румунії (13,3%), Польщі (12,1%) та Франції (11,6%). Найнижчі показники спостерігаються в Іспанії (0,8%), Бельгії (0,9%) та на Мальті (1,8%).

Нагадаємо, раніше ми писали про три сфери, де в Україні різко підвищили зарплати.

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