'Самый страшный день года': верующие вспоминают события, когда царь Ирод приказал убить всех младенцев в Вифлееме

11 января православные чтят память 14 тысяч мучеников – младенцев, убитых по приказу Ирода в Вифлееме. Этот день считается самым ужасным в году.

По библейским преданиям, в первом веке нашей эры царь Ирод, больше всего боявшийся потерять власть, узнал от волхвов о рождении "истинного Царя", мессии и спасителя Иисуса Христа. Он решил найти ребенка и лишить его жизни, чтобы Христос не стал править за него.

Однако ангел предупредил мать Христа Марию и ее мужа Иосифа, и они бежали в Египет. Волхвы, приветствовавшие рождение Иисуса, получили указание от высших сил возвращаться домой другим путем, чтобы царь Ирод не понял, откуда они пришли и чтобы он не нашел сына Божия.

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Ирод, поняв, что его обвели вокруг пальца, отдал приказ убить в Вифлееме всех детей в возрасте мужского пола до 2 лет. В ту ночь, как утверждается в древних письменах, весь Вифлеем наполнился детским плачем и кровью, крик матерей доходил до неба.

Младенцев убивали с особой жестокостью: слуги Ирода рубили их мечами, разбивали о камни и стены, бросали на землю и топтали, душили, разрывали и разрывали на части, пронзали копьями, разрубали.

В священном писании указывается, что убитые младенцы стали первыми мучениками за Христа и поселились с ангелами на небесах.

За этот поступок Бог наказал страшной и неизлечимой болезнью. Когда царь умирал, его тело съедали черви. Он понимал, что иудейский народ его смерть примет как самый большой праздник, и приказал собрать у себя всех лучших представителей тогдашнего общества и убить их, как только умрет сам. Таким образом, он убил первосвященников и иудейских книжников, родного брата, сестру и ее мужа, свою жену Мариамну и трех сыновей, а также 70 советников-мудрецов.

С тех пор в народе 11 января называют "Самым страшным днем", или самым несчастливым днем года. Считалось, что в это время дрянь и нечисть выходят из-под земли и могут натворить немало бед.

По народным поверьям, в этот день нечистая сила бродила по улицам и забирала души детей. Считалось, что нечисть можно увидеть. Поэтому крестьяне пытались из дома лишний раз не выходить, особенно по вечерам.

Традиции 11 января:

Чтобы защититься от зла, во дворе разжигали большой костер. Для него использовали старые осиновые колья. А огонь для разжигания брали от горячих углей из печи.

Старики 11 января рассказывали детям страшные сказки и истории, а молодежь устраивала смотрины. По поверьям, если парень с девушкой присмотрится друг другу в этот день, то пара будет счастлива, потому что злые силы боятся любви.

Матери в этот день производили обереги для детей.

Чтобы защитить младенца от зла, в люльку клали хлеб, рыбную косточку, монетку и чертополох.

Чтобы малыш спал спокойно, девочке в кроватку клали веретено, а мальчику – стрелу. Трижды крестили ребенка и на пороге комнаты оставляли нож, топор и серп. Считалось, что они станут защитой от чёрных сил.

Чтобы снять уроки с несчастливого человека, собирали белье с его кровати и разжигали из нее большой костер. Потом над пламенем произносили особые слова: "Как неприятности зашли, так они от меня ушли, как горе принеслось, так оно и на костре сожглось". Пепел развеивали по ветру, чтобы беда в дом больше не смогла вернуться.

Чтобы жить в благополучии и богатстве, рыбную чешую раскладывали на семь маленьких кучек. На каждую клали монеткой и заказывали. Затем деньги прятали в тайное место, а чешую закапывали как можно дальше от дома.

Чтобы в семье конфликтов не было, хозяйка подметала в доме пол, мусор относила к порогу и трижды говорила: "Сила зла, иди, все скандалы забери". После мусора нужно было зарыть под сухим деревом.

Приметы 11 января

Звезды ночью ярко светят – до холодов

Иней на деревьях будет солнечный день

Северный ветер подул - наступят лютые морозы

Мелкий снег пошел – скоро будет оттепель.

Облаков на небе нет – до похолодания

Дым стелется – в метели и снегопады.

Облака низко – до суровой зимы

На льду реки вода появилась – к потеплению

Какие запреты 11 января

Нельзя ругаться, ругаться, злословить.

Не выпускали из дома детей.

Не стоит браться за важные дела.

11 января было принято гадать, чтобы заглянуть в будущее.

На суженого гадали гребешком – новый гребешок с вечера оставляли на видном месте, а утром проверяли. Какого цвета остались волосы, так и будет будущий мужчина.

На замужество гадали водой – в чашку наливали воду и бросали золотое кольцо. Сколько кругов в воде появилось, за столько лет девушка выйдет замуж.

Относительно детей гадали так: наливали воду в стакан, брали красную шерстяную нить с иглой. Поднимали нить над стаканом и смотрели, как игла поведет себя. Если повисла, скоро родится мальчик, начала раскачиваться – можно ждать девочку.

11 января именины празднуют Марко, Иван, Фаддей, Георгий, Вениамин, Маркел, Лаврентий, Анна, Егор, Юрий.

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