'Найстрашніший день року': віряни згадують події, коли цар Ірод наказав вбити усіх немовлят у Вифлеємі

11 січня православні шанують пам'ять 14 тисяч мучеників – немовлят, яких вбили за наказом Ірода у Вифлеємі. Цей день вважається найстрашнішим у році.

За біблійними переказами, у першому столітті нашої ери цар Ірод, який понад усе боявся втратити владу, дізнався від волхвів про народження "істинного Царя", месії та спасителя Ісуса Христа. Він вирішив знайти дитину та позбавити її життя, аби Христос не став правити за нього.

Однак ангел попередив матір Христа Марію та її чоловіка Йосипа й вони втекли до Єгипту. Волхви, які вітали народження Ісуса, отримали вказівку від вищих сил повертатися додому іншим шляхом, щоб цар Ірод не зрозумів, звідки вони прийшли та щоб він не знайшов сина Божого.

Відео дня

Ірод, зрозумівши, що його обвели навколо пальця, наказав вбити у Вифлеємі всіх дітей віком чоловічої статі до 2 років. Тої ночі, як стверджується у давніх письменах, весь Вифлеєм наповнився дитячим плачем та кров’ю, крик матерів доходив до неба.

Немовлят вбивали з особливою жорстокістю: слуги Ірода рубали їх мечами, розбивали об каміння та стіни, кидали на землю та топтали, душили, розривали та роздирали на частини, пронизували списами, розрубували.

У священному писанні вказується, що вбиті немовлята стали першими мучениками за Христа та оселилися з ангелами на небесах.

За цей вчинок Бог покарав страшною та невиліковною хворобою. Коли цар помирав, його тіло з'їдали хробаки. Він розумів, що юдейський народ його смерть прийме як найбільше свято, тож наказав зібрати біля себе всіх найкращих представників тогочасного суспільства і вбити їх, як тільки помре сам. Таким чином він убив первосвященників і юдейських книжників, рідного брата, сестру та її чоловіка, свою дружину Маріамну та трьох синів, а також 70 радників-мудреців.

Відтоді у народі 11 січня називають "Найстрашнішим днем", або найбільш нещасливим днем року. Вважалося, що в цей час погань та нечисть виходить з-під землі та може наробити чимало бід.

За народними повір'ями, цього дня нечиста сила бродила вулицями та забирала душі дітей. Вважалося, що нечисть можна навіть побачити. Тому селяни намагалися з дому зайвий раз не виходити, особливо вечорами.

Традиції 11 січня:

Щоб захиститися від зла, у дворі розпалювали велике багаття. Для нього використовували старі осинові кілки. А вогонь для розпалювання брали від гарячого вугілля з печі.

Літні люди 11 січня розповідали дітям страшні казки та історії, а молодь влаштовувала оглядини. За повір'ями, якщо хлопець із дівчиною придивиться один одному цього дня, то пара буде щасливою, бо злі сили бояться кохання.

Матері цього дня виготовляли обереги для дітей.

Щоб захистити немовля від зла, у колиску клали хліб, рибну кісточку, монетку та будяк.

Щоб малюк спав спокійно, дівчинці в ліжечко клали веретено, а хлопчику – стрілу. Тричі хрестили дитину і на порозі кімнати залишали ніж, сокиру та серп. Вважалося, що вони стануть захистом від чорних сил.

Щоб зняти вроки з нещасливої людини, збирали білизну з її ліжка і розпалювали з неї велике багаття. Потім над полум'ям вимовляли особливі слова: "Як неприємності зайшли, так вони від мене пішли, як горе принеслося, так воно і на багатті спалилося". Попіл розвіювали за вітром, щоб лихо в будинок більше не змогло повернутися.

Щоб жити в добробуті та багатстві, рибну луску розкладали на сім маленьких купок. На кожну клали монеткою і замовляли. Потім гроші ховали в таємне місце, а луску закопували якомога далі від будинку.

Щоб у родині конфліктів не було, господиня підмітала в будинку підлогу, сміття відносила до порога і тричі говорила: "Сила зла, йди, всі скандали забери". Після сміття треба було закопати під сухим деревом.

Прикмети 11 січня

Зірки вночі яскраво світять – до холодів

Іній на деревах – буде сонячний день

Північний вітер подув – настануть люті морози

Дрібний сніг пішов – скоро буде відлига

Хмар на небі нема – до похолодання

Дим стелиться – до хуртовин й снігопадів

Хмари низько – до суворої зими

На льоду річки вода з'явилася – до потепління

Які заборони 11 січня

Не можна лаятися, лаятись, лихословити.

Не випускали з дому дітей.

Не варто братися за важливі справи.

11 січня було заведено ворожити, щоб зазирнути у майбутнє.

На судженого ворожили гребінцем – новий гребінець з вечора залишали на видному місці, а вранці перевіряли. Якого кольору залишилося волосся, таке й матиме майбутній чоловік.

На заміжжя ворожили водою – у чашку наливали воду і кидали золоту каблучку. Скільки кіл у воді з'явилося, за стільки років дівчина заміж вийде.

Щодо дітей ворожили так: наливали воду у склянку, брали червону вовняну нитку з голкою. Підіймали нитку над склянкою і дивилися, як голка поведеться. Якщо повисла, скоро народиться хлопчик, почала розгойдуватися – можна чекати на дівчинку.

11 січня іменини святкують Марко, Іван, Тадей, Георгій, Веніамін, Маркел, Лаврентій, Ганна, Єгор, Юрій.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!