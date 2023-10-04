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Сантехник объяснил, как за 10 минут пробить трубы без агрессивной химии

Анастасия Крыщук

Сантехник объяснил, как за 10 минут пробить трубы без агрессивной химии

Прочистка труб может стать кошмаром. В то же время эксперты по сантехнике поделились, как разблокировать канализацию без агрессивных химикатов или поршня.

Их можно использовать для кухонной раковины и в ванной. Об этом сообщает Express.co.uk.

В частности, наливание горячей воды может помочь "вытеснить" жир и остатки пищи из кухонных стоков и мыльную пену из стоков в ванной. Конечно, кипяток может помочь ослабить и растопить шлам, удерживая засор. Хотя это не всегда помогает. Этот метод не выдержит более "серьезных закупок".

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Эксперты говорят, что можно использовать домашние средства. В частности, влить одну чашку пищевой соды в ушибленную канализацию, а затем одну чашку уксуса.

Оставьте стоки примерно на 10 минут, затем промойте канализацию горячей водой. Когда сода и уксус вступают в реакцию, они шипят и расширяются.

Давление смеси толкает засор вниз. Раствор также помогает удалить мыльную пену, которая часто прилипает к канализации.

Напомним, ранее мы писали о самом простом способе избавиться от засорения раковины без химии.

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