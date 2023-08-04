СБУ подтвердила атаку на российские корабли в бухте Новороссийска: что известно (видео)

Атаку беспилотных надводных дронов на корабле в краснодарской бухте Новороссийска организовала Служба безопасности Украины совместно с Военно-морскими силами ВСУ. Об этом сообщил ряд СМИ со ссылкой на собственные источники в СБУ.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", СБУ и ВМС ВСУ провели операцию в бухте Новороссийска, в результате которой поврежден большой десантный корабль "Оленегорский горняк".

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"Спецоперацию проводили вместе с ВМС. В результате атаки "Оленегорский горняк" получил серьезную пробоину и пока не может выполнять свои боевые задачи. Все заявления россиян об "отбитой атаке" - фейк", — говорится в сообщении.

Между тем, в сети появилось видео, как надводный дрон СБУ, насыщенный 450 кг тротила, атакует вражеский корабль в Новороссийске, на котором находятся около 100 человек экипажа.

Напомним, в ночь на 4 августа в Новороссийске ночью раздались взрывы вблизи Каспийского трубопроводного консорциума. В Минобороны РФ позже сообщили, что ВСУ "двумя морскими безэкипажными катерами предприняли попытку атаки военно-морской базы Новороссийск".

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