СБУ підтвердила атаку на російські кораблі у бухті Новоросійська: що відомо (відео)

Атаку безпілотних надводних дронів на кораблі у бухті краснодарського Новоросійська організувала Служба безпеки України спільно з Військово-морськими силами ЗСУ. Про це повідомила низка ЗМІ з посиланням на власні джерела в СБУ.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", СБУ та ВМС ЗСУ провели операцію в бухті Новоросійська, унаслідок якої пошкоджено великий десантний корабель "Оленьогорський горняк".

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"Спецоперацію проводили разом із ВМС. Унаслідок атаки "Оленьогорський горняк" дістав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання. Усі заяви росіян про "відбиту атаку" - фейк", – йдеться у повідомленні.

Тим часом у мережі з'явилося відео, як надводний дрон СБУ, насичений 450 кг тротилу, атакує ворожий корабель у Новоросійську, на якому перебувають близько 100 людей екіпажу.

Нагадаємо, у ніч на 4 серпня у Новоросійську вночі пролунали вибухи поблизу Каспійського трубопровідного консорціуму. У Міноборони рф пізніше повідомили, що ЗСУ "двома морськими безекіпажними катерами здійснили спробу атаки військово-морської бази Новоросійськ".

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