СБУ при содействии Сырского задержала 'крота' российского ГРУ

Военная контрразведка и следователи СБУ задержали "активированного" агента российской разведки среди военных сил спецопераций ВСУ. Весной 2024 г. его "активировал" сотрудник российской разведки, поручив передавать данные о планах операций Сил обороны по линии фронта.

Как сообщают прессслужбы СБУ и Сил спецопераций, подозреваемым является подполковник, командовавший одним из подразделений ССО и завербованный оккупантами еще до начала войны. Особый интерес представляла информация о рейдах спецназовцев на Запорожском, Херсонском и крымском направлениях.

"Крит" использовал свое служебное положение для получения данных о маршрутах, вооружениях и задачах украинских военных. Россияне планировали использовать эти сведения для ликвидации украинских бойцов на передовой и захваченных территориях на юге Украины.

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Во время спецоперации СБУ задокументировала деятельность предателя и задержала его, обеспечив безопасность локаций сил обороны. Согласно следствию, подозреваемый был завербован российской разведкой из-за знакомых, с которыми поддерживал связь. В ходе обысков были найдены средства для конспиративной связи, техника и информационные носители.

Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена в условиях военного положения). Подозреваемый находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Командование ССПО подтвердило информацию и подчеркнуло, что поддерживало следственные действия в отношении подозреваемого. Командование также отметило, что хотя воины выполняют задачи в тылу врага, встречаются предатели, которые будут разоблачены и привлечены к ответственности.

Напомним, правоохранители разоблачили работников МСЭК Одессы на схеме заработка на ухилянтах.

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