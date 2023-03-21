Счастье постучит в их двери! Новолуние 21 марта станет судьбоносным для трех знаков зодиака

Новолуние 21 марта 2023 года, которое считается "магическим" из-за особой энергетики этого дня, станет судьбоносным для трех уроженцев зодиакального круга. Их ждет большая удача – судьба подарит тот самый шанс изменить жизнь, о котором они давно мечтали.

По словам астрологов, повезет Козерогам, Рыбам и Стрельцам. Вот что их ждет!

Козерог

Козерогов ждет приятный день, когда все будет идти так, как планировалось. На работе удастся реализовать важный проект, который сулит продвижение по карьерной лестнице и увеличение доходов. Появятся новые знакомые, которые дадут дельные советы в профессиональной сфере и направят на нужный путь. Те, кто одиноки, могут встретить настоящую любовь – и это буквально перевернет их жизнь, впереди только счастье!

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Рыбы

Уроженцы этого знака зодиака могут наконец получить повышение на работе, которого уже давно добивались. Но для этого придется самим затронуть эту тему в разговоре с руководством и обосновать свою позицию. Удача будет на стороне Рыб, и у них все получится. Перед уроженцами знака откроются новые горизонты, но важно использовать сполна те возможности, которые дарит судьба.

Стрелец

Для одиноких Стрельцов день точно будет запоминающимся – их пригласит на свидание человек, к которому они испытывают симпатию. И уроженцам знака стоит не упускать этот шанс, возможно, счастье гораздо ближе, чем они считали. День будет удачным также для деловых переговоров, поездок, покупок. Уроженцам знака близкие могут сделать неожиданный сюрприз – преподнести подарок без особого на то повода. Настроение будет отличное.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.