Семь вещей, которые никогда нельзя смывать в унитаз и раковину

Некоторые люди привыкли выливать и выбрасывать в унитаз или раковину все, что заблагорассудится. Однако не совершайте таких серьезных ошибок.

Все потому, что канализация – не резиновая, и обладает способностью засоряться. Особо обратите внимание на 7 вещей, которые запрещено смывать.

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Кофейная гуща

Чаще всего трубы на кухне засоряются из-за систематического попадания кофейного куста. Поскольку вода не может растворить обычный молотый кофе, а вся гуща, которую отправляют в раковину, со временем оседает на стенках. Из-за этого образуется засор.

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Масло и жир

Когда масло и жир контактируют с холодной водой, они быстро застывают и образуют засор в трубах. Лучшим способом для утилизации масла будет: разбавьте его водой и каплей средства для мытья посуды, перемешать и вылить в плотный пакет, который потом нужно будет отправить в мусор.

Бумага

Ни в коем случае не выбрасывайте обычную бумагу в раковину или унитаз. Это точно приведет к засорению. В частности, речь идет не о туалетной бумаге, а об обычной.

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Макароны и рис

Такая клейкая пища как рис и макароны под действием воды быстро набухают и в трубах растворяются очень медленно. Этим они засоряют канализацию, после чего возникают постоянные проблемы.

Мука

Мука впитывает влагу и набухает, заметно увеличиваясь в размере. В результате мука засорит канализацию.

Лекарство

В основном лекарство хорошо растворяется в воде. Если же их выбросить прямо в унитаз, то большое количество химикатов накопится, а обычные фильтры не смогут очистить.

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Напомним, что иногда на кухне может появиться неприятный запах из раковины, обычно связанный с застоем грязной воды и размножением бактерий. Есть один интересный способ, который может удивить эффективным результатом.

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