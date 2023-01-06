'Сгоняют в кучу, а затем уничтожают': военные показали эффектную ликвидацию врага (видео)

Украинские военные поделились кадрами уничтожения вражеских солдат. В частности, 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского использует действенную тактику для ликвидации оккупантов.

Для этого наши защитники сгоняют россиян в кучу, а затем уничтожают сборище. Об этом сообщили на странице Управления стратегическими коммуникациями Вооруженных сил Украины в Telegram.

"Операторы дронов 30 ОМБр используют очень действенную тактику – они находят позиции врага, 1-2 сбросами гранат сгоняют их в кучу, а затем метко "накрывают" это бестолковое сборище", – говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как операторы "ведут" нескольких оккупантов окопами к месту их укрытия, сбрасывая снаряды рядом. Когда враги собираются в одном месте, украинские военные наносят точный удар для уничтожения.

Видео дня

Точное время и место ликвидации оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, ранее украинские военные показали кадры боев с оккупантами на одном из самых напряженных направлений – Бахмутском. В частности, перемещение между огневыми точками и непосредственный контакт с противником.

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