Шклобой, Заплюйсвичко, Дубогрызенко, Кривонос: что означают исторические украинские фамилии

Украинские фамилии имеют многовековую историю, отражающую изменения в социальной, экономической и политической жизни Украины.

Во времена Киевской Руси фамилии были редкостью. Человека обычно называли по имени, а фамилия была только в знати. Фамилии времен Киевской Руси обычно образовывались от имени отца или деда, места жительства, профессии или рода занятий.

Во времена казачества прошел период активного формирования украинских фамилий. Это было связано с обширными переселениями населения, образованием новых поселений и военных отрядов.

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В этот период появились фамилии, отражавшие этническое происхождение человека, его профессию, должность или место жительства. Например, фамилии Ашион, Берлинский, Бигус, Бойчук, Грек, Грець, Джим, Калюх, Литвак, Литвин, Маркуш, Матях, Мигия, Митус, Молдаван, Москаль, Москальский, Нимченко, Половец, Польский, Поляковский, Римский, Самарский, Турецкий, Шандра, Шефир.

Также в этот период появились фамилии, отражающие характер или внешность человека. Или имели отношение к профессиям. Например, фамилии Гетьман, Хорунжий, Сотник, Куриный, Сагайдак, Сагайдачный, Гармаш, Пушкарь, Бурмистер.

Некоторые фамилии происходили от шутливых прозвищ, которые давали людям по их роду занятий. Среди них: Тягникожа (сапожник), Дубогрызенко (плотник), Заплюйсвичка (паламар), Мукосиенко – (мельник), Стеклобой (стекольщик).

Было принято давать и фамилии, которые характеризовали индивидуальность человека: Кривонос, Мовчун, Горбатенко, Репетун, Плаксий.

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