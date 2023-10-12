Шклобой, Заплюйсвічко, Дубогризенко, Кривоніс: що означають історичні українські прізвища

Українські прізвища мають багатовікову історію, яка відображає зміни в соціальному, економічному та політичному житті України.

У часи Київської Русі прізвища були рідкістю. Людину зазвичай називали за іменем, а прізвище було лише у знаті. Прізвища часів Київської Русі зазвичай утворювалися від імені батька або діда, місця проживання, професії або роду занять.

У часи козаччини відбувся період активного формування українських прізвищ. Це було пов'язано з великими переселеннями населення, утворенням нових поселень і військових загонів.

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У цей період з'явилися прізвища, що відображали етнічне походження людини, її професію, посаду або місце проживання. Наприклад, прізвища Ашіон, Берлінський, Бігус, Бойчук, Грек, Грець, Джим, Калюх, Литвак, Литвин, Маркуш, Матях, Мігія, Мітус, Молдаван, Москаль, Москальський, Німченко, Половець, Польський, Поляковський, Римський, Самарський, Турецький, Шандра, Шефір.

Також у цей період з'явилися прізвища, які відображали характер або зовнішність людини. Або ж мали відношення до професій. Наприклад, прізвища Гетьман, Хорунжий, Сотник, Куріний, Сагайдак, Сагайдачний, Гармаш, Пушкар, Бурмистер.

Деякі прізвища походили від жартівливих прізвиськ, які давали людям за їхнім родом занять. Серед них: Тягнишкіра (швець), Дубогризенко (тесля), Заплюйсвічка (паламар), Мукосієнко – (мельник), Шклобой (скляр).

Було заведено давати й прізвища, які характеризували індивідуальність людини: Кривоніс, Мовчун, Горбатенко, Репетун, Плаксій.

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