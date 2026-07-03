Шпион в Одесской военной академии: доцент тормозил разработку БПЛА в пользу России

Военная контрразведка СБУ разоблачила в Одесской военной академии агента военной разведки РФ. Об этом в четверг, 2 июля, сообщила Служба безопасности Украины.

Подозреваемый — доцент одного из научных центров академии. Российские спецслужбы завербовали его через знакомого из России, пообещав руководящую должность в одной из оккупационных администраций — в случае захвата региона.

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Помимо сбора разведывательной информации, фигурант пытался саботировать внедрение новых украинских беспилотных технологий. Используя служебное положение, он готовил необоснованно негативные заключения о перспективных образцах БПЛА и роботизированных систем, признавая их непригодными для боевых условий.

В СБУ отмечают, что контрразведка документировала его деятельность, параллельно используя его для дезинформирования российских спецслужб — секретные материалы украинской оборонной промышленности до врага не дошли.

Задержали мужчину прямо в служебном кабинете — во время попытки передать секретную документацию своему куратору. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершённая в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В Одесской военной академии заявили, что решительно осуждают любые проявления государственной измены и сотрудничества с государством-агрессором. Там подчеркнули, что задержание состоялось при содействии руководства академии и органов военной контрразведки.

В академии также отметили: действия отдельного сотрудника не имеют никакого отношения к деятельности учреждения, его коллективу или курсантам. Руководство заявило, что не скрывает подобные случаи, а способствует их выявлению, считая это свидетельством эффективной внутренней системы безопасности.

"Никакие индивидуальные случаи не поколеблют нашей миссии. Мы продолжаем готовить высококвалифицированных офицеров для Сил обороны Украины, развивать военную науку и укреплять обороноспособность государства", — подчеркнули в академии.

Случай в Одесской военной академии — не единичный. По данным СБУ, с начала полномасштабного вторжения контрразведка выявила десятки агентов российских спецслужб в структурах Вооружённых сил Украины, оборонно-промышленном комплексе и научных учреждениях. Методы вербовки при этом эволюционировали: если в начале войны россияне активно использовали материальную мотивацию, то позднее всё чаще прибегают к шантажу, обещаниям привилегированного положения на оккупированных территориях или давлению через родственников, оставшихся на подконтрольных России землях. Именно обещание руководящей должности в оккупационной администрации, которым соблазнили доцента академии, является характерным примером этой тактики.

Вместе с тем дело одесского "крота" продемонстрировало не только уязвимости, но и реальную эффективность украинской контрразведки. По версии СБУ, после установления личности агента его не арестовали сразу, а в течение определённого времени использовали для передачи противнику дезинформации о характеристиках перспективных украинских БПЛА и роботизированных систем. Таким образом, вместо реальных секретов Москва получала искажённые технические данные, тогда как подлинные разработки оставались защищёнными. Задержание произошло лишь после того, как контрразведчики собрали достаточно доказательств и исчерпали возможности оперативной игры — в момент попытки передачи секретных документов куратору. Тактика "контролируемого агента" является классическим инструментом разведывательных служб и свидетельствует о том, что украинские спецслужбы способны не только реагировать на угрозы, но и обращать их в собственное преимущество.