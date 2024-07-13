Штраф и не только: адвокат раскрыл последствия для тех, кто не успеет обновить данные до 17 июля

Украинцы, подлежащие воинской обязанности и не обновившие свои военно-учетные данные до 17 июля, могут столкнуться как с повесткой, так и со штрафом.

Об этом сообщил адвокат Олег Мыцык, отмечает ТСН.

Он отметил, что 17 июня в постановление Кабинета министров №560 были внесены изменения, уточняющие порядок отправки повесток. Мыцык подчеркнул, что в этом постановлении "государство проявило себя, в законе этого не было".

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"Итак, если гражданин обновил свои данные, повестка будет отправлена по адресу, который он указал во время обновления. Если же данные не были обновлены, повестка придет по задекларированному месту жительства. Таким образом, лицо все равно получит повестку. Тем, кто не желает" обновлять данные, грозит новое административное правонарушение, за которое предусмотрен штраф, – объяснил Мыцык.

Напомним, ранее мы рассказывали, что названы причины, по которым можно законно проигнорировать повестку ТЦК.

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