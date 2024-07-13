Штраф і не тільки: адвокат розкрв наслідки для тих, хто не встигне оновити дані до 17 липня

Українці, які підлягають військовому обов'язку і не оновили свої військово-облікові дані до 17 липня, можуть зіткнутися як з повісткою, так і з штрафом.

Про це повідомив адвокат Олег Мицик, зазначає ТСН.

Він зазначив, що 17 червня до постанови Кабінету міністрів №560 були внесені зміни, які уточнюють порядок відправлення повісток. Мицик підкреслив, що в цій постанові "держава проявила себе, в законі цього не було".

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"Отже, якщо громадянин оновив свої дані, повістка буде надіслана за адресою, яку він вказав під час оновлення. Якщо ж дані не були оновлені, повістка прийде за задекларованим місцем проживання. Таким чином, особа все одно отримає повістку. Тим, хто не бажає оновлювати дані, загрожує нове адміністративне правопорушення, за яке передбачений штраф," – пояснив Мицик.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що названо причини, за якими можна законно проігнорувати повістку ТЦК.

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