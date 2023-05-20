Силы ПВО сбили 20 из 20 дронов во время ночной атаки окупантов на Киев

После полуночи 20 мая 2023 года оккупанты атаковали Украину с северного направления 18 ударными дронами "Shahed-136/131", которые направили на Киевщину. Все уничтожены силами и средствами воздушного командования "Центр" Воздушных Сил.

По сообщению представителей КМВА, во время ночной атаки российскими силами были использованы дроны "Shahed". По предварительной информации, силы противовоздушной обороны сбили все вражеские цели, не допустив ударов по Киеву.

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В течение ночи оккупанты атаковали столицу, но благодаря силам ПВО все цели были уничтожены и ни один беспилотник "Шахед" не долетел до своего места назначения. Конкретное количество и тип использованных беспилотников будут определены в сводках Генерального штаба и Воздушных сил.

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Также в конце суток 19 мая на восточном направлении в зоне ответственности воздушного командования "Восток" уничтожены два ударных дрона типа "Shahed", а на южном направлении в зоне ответственности воздушного командования "Юг" уничтожен разведывательный БПЛА "Мерлин-ВР".

За прошедшие и текущие сутки тактической авиацией Воздушных Сил совершено до 30 вылеов на огневое поражение и истребительное авиационное прикрытие.

Несмотря на успешную оборону, в результате падения обломков столица пострадала от пожаров. Пожары возникли в четырех районах города:

В Днепровском районе произошло возгорание жилого дома, однако пожар удалось быстро ликвидировать;

В Дарницком районе повреждено здание СТО и несколько припаркованных автомобилей;

В Печерском районе обнаружены повреждения окон жилого дома;

В Соломенском районе загорелись дорожное покрытие и автотранспорт.

Прибывшие на место событий спасатели отметили, что пожар на крыше дома удалось локализовать около 4 часов утра после двухчасовой работы. Сейчас на месте происшествия продолжают работать спасатели, которые обеспечивают полив крыши водой во избежание повторного возгорания. Также на месте происшествия находятся медицинские работники по оказанию необходимой помощи.

"Информации о пострадавших в данный момент не поступало. Данные оперативного свода обновляются и уточняются. Следите за новыми сообщениями. Не снимайте работу ПВО – этим вы убережете и наших воинов, и, в итоге, свою жизнь", – Сергей Попко, начальник КМВА.

Напомним, в Бахмуте в Донецкой области почти год продолжаются ожесточенные бои, однако российским интервентам не удается установить контроль над городом, несмотря на то, что туда забрасывают огромное количество "вагнеровцев". По данным Белого дома, с декабря 2022 года россияне потеряли в Бахмуте около 100 тысяч человек.

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