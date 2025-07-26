Сколько будет получать пенсионер с 39 лет стажа и когда он может выйти на отдых

В 2025 г. украинцы с достаточным страховым стажем смогут выходить на пенсию в 60 лет и получать надбавки за дополнительные годы работы. Для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа. Если стаж составляет от 22 до 32 лет, пенсия будет доступна с 63 лет, а при стаже от 15 лет – только с 65 лет.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины. К примеру, человек со стажем 39 лет может выходить на пенсию в 60 лет. Размер пенсии зависит от официальной зарплаты и продолжительности страхового стажа и рассчитывается по формуле:

Пенсия = Зарплата × Коэффициент страхового стажа.

При минимальной зарплате в 8 000 грн пенсия составит около 3 120 грн (8 000 × 0,39), а при средней зарплате по стране – 23 460 грн – сумма может достигать 9 149 грн (23 460 × 0,39).

Кроме того, предусмотрена надбавка за сверхурочные годы стажа. Ее размер зависит от даты назначения пенсии:

До октября 2011 года сверхурочным считается стаж более 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин;

После октября 2011 года – более 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

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За каждый полный год сверхурочного стажа прибавляют 1% от базовой пенсии, но эта надбавка не может превышать 1% от прожиточного минимума. В 2025 году прожиточный минимум составляет 2361 грн, поэтому доплата за один год составит 23,61 грн.

Раньше мы рассказывали, может ли человек, никогда не работавший, рассчитывать на пенсию в Украине.

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