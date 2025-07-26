Скільки отримуватиме пенсіонер з 39 роками стажу та коли він може вийти на відпочинок

У 2025 році українці з достатнім страховим стажем зможуть виходити на пенсію у 60 років та отримувати надбавки за додаткові роки роботи. Для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати не менше 32 років страхового стажу. Якщо стаж становить від 22 до 32 років, пенсія буде доступна з 63 років, а при стажі від 15 років — лише з 65 років.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України. Наприклад, людина зі стажем 39 років може виходити на пенсію у 60 років. Розмір пенсії залежить від офіційної зарплати та тривалості страхового стажу і розраховується за формулою:

Пенсія = Зарплата × Коефіцієнт страхового стажу.

За мінімальної зарплати у 8 000 грн пенсія становитиме близько 3 120 грн (8 000 × 0,39), а при середній зарплаті по країні — 23 460 грн — сума може досягати 9 149 грн (23 460 × 0,39).

Крім того, передбачена надбавка за понаднормові роки стажу. Її розмір залежить від дати призначення пенсії:

До жовтня 2011 року надурочним вважається стаж понад 25 років для чоловіків і 20 років для жінок;

Після жовтня 2011 року — понад 35 років для чоловіків і 30 років для жінок.

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За кожен повний рік понаднормового стажу додають 1% від базової пенсії, але ця надбавка не може перевищувати 1% від прожиткового мінімуму. У 2025 році прожитковий мінімум становить 2 361 грн, тому доплата за один рік складе 23,61 грн.

Раніше ми розповідали, чи може людина, яка ніколи не працювала, розраховувати на пенсію в Україні.

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