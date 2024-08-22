Сколько нужно зарабатывать, чтобы обеспечить себе пенсию в 23 тыс. грн

Для того чтобы получать пенсию в размере 23 тысячи гривен, нужно иметь высокий уровень зарплаты в течение последних трех лет перед выходом на пенсию. Для расчета выплат Пенсионный фонд Украины применяет специальную формулу.

Формула расчета пенсии учитывает среднюю заработную плату за последние три года, соотношение собственного дохода к среднему, количество лет стажа и 1%. Об этом пишет 24 канал.

На начало 2024 года большинство пенсионеров в Украине получают пенсии меньше 5 тысяч гривен, тогда как максимальный размер пенсионных выплат немного превышает 23 тысячи гривен.

Для определения пенсии используются данные о заработной плате за последние три года, предоставленные Пенсионным фондом Украины. Средний уровень заработной платы за этот период составляет 13 547 гривен.

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Важно отметить, что украинские пенсионеры получают 1% расчетного заработка за каждый отработанный год. Размер максимальной пенсии в Украине регулируются законом и установлен на уровне 23 610 гривен.

Получение максимальной пенсии предполагает наличие долгого трудового стажа и высоких заработков. Например, при 35 годах трудового стажа месячная зарплата должна составлять примерно 67 457 гривен.

В случае 25-летнего стажа средняя месячная зарплата должна составлять около 94 440 гривен.

Отдельно стоит отметить, что судьи имеют право на пенсию, которая может достигать до 90% от последней заработной платы, при условии, что их трудовой стаж составляет не менее 40 лет. Это позволяет им получать пенсию, которая превышает 200 000 гривен.

Напомним, ранее UAportal писал, следует ли украинским пенсионерам ожидать индексацию выплат до конца года.

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