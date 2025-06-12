Сколько платят учителям летом: озвучены минимальные оклады во время каникул

Летние месяцы – время каникул для учащихся, но не период отдыха для учителей. Хотя уроков в этот период нет, педагоги продолжают выполнять профессиональные обязанности: готовятся к следующему учебному году, проходят курсы повышения квалификации и оформляют необходимую документацию.

Поэтому многие интересуются, какую заработную плату педагоги получают в летний период. LIVE выяснили, на какие суммы могут рассчитывать учителя летом.

В соответствии с пунктом 71 Инструкции по исчислению зарплаты работников образования, оплата труда педагогов, а также руководителей, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, имеющих право вести преподавательскую деятельность или проводить кружковые занятия в том же учреждении, во время каникул осуществляется по ставкам, установленным во время тарификации перед началом каникул.

Другими словами, учителя и другие работники образовательных учреждений получают в летний период такую же зарплату, как и в обучающий сезон.

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Как сообщают на платформе "Педрада", заработок педагога состоит из нескольких составляющих:

базовый должностной оклад;

надбавка за выслугу лет;

доплата за престижность труда;

другие дополнительные выплаты.

Кроме этого, согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 11 января 2018 г. №22 "О повышении оплаты труда педагогических работников", педагогам предоставляется повышение должностного оклада на 10%. От суммы оклада с учетом этого повышения рассчитываются все другие надбавки и доплаты.

Размер должностных окладов педагогов определяется в соответствии с Единой тарифной сеткой (ЕТС) разрядами и коэффициентами оплаты труда работников бюджетных учреждений, утвержденной приказом Министерства образования и науки Украины от 26 сентября 2005 года № 557 и постановлением Кабинета Министров от 30 августа 2002 года № 1298.

Прибавка за выслугу лет начисляется в процентах от должностного оклада в зависимости от педагогического стажа:

свыше 3 лет – 10%;

свыше 10 лет – 20%;

более 20 лет – 30%.

Доплата за престижность труда составляет от 5% до 30% должностного оклада и его размер определяет руководитель учебного заведения, учитывая фонд оплаты труда.

Остальные виды надбавок и доплат с их размерами прописаны в постановлении Кабинета Министров №1391.

Также как в учебный период, так и во время каникул образовательные учреждения могут устанавливать дополнительные выплаты педагогам – доплаты, премии, надбавки и другие поощрения за счет собственных средств или других источников, не запрещенных законодательством.

Ранее мы говорили, что учителя могут получить доплату до 40%.

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