Скільки платять вчителям улітку: озвучено мінімальні оклади під час канікул

Літні місяці – це час канікул для учнів, але не період відпочинку для вчителів. Хоча уроків у цей період немає, педагоги продовжують виконувати професійні обов’язки: готуються до наступного навчального року, проходять курси підвищення кваліфікації та оформлюють необхідну документацію.

Через це багато хто цікавиться, яку заробітну плату освітяни отримують у літній період. Новини.LIVE з’ясували, на які суми можуть розраховувати вчителі влітку.

Відповідно до пункту 71 Інструкції щодо обчислення зарплати працівників освіти, оплата праці педагогів, а також керівників, адміністративно-господарського та навчально-допоміжного персоналу, які мають право вести викладацьку діяльність або проводити гурткові заняття у тій самій установі, під час канікул здійснюється за ставками, встановленими під час тарифікації перед початком канікул.

Іншими словами, вчителі та інші працівники освітніх закладів отримують у літній період таку ж зарплату, як і в навчальний сезон.

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Як повідомляють на платформі "Педрада", заробіток педагога складається з кількох складових:

базовий посадовий оклад;

надбавка за вислугу років;

доплата за престижність праці;

інші додаткові виплати.

Окрім цього, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року №22 "Про підвищення оплати праці педагогічних працівників", педагогам надається підвищення посадового окладу на 10%. Від суми окладу з урахуванням цього підвищення розраховуються всі інші надбавки та доплати.

Розмір посадових окладів педагогів визначається відповідно до Єдиної тарифної сітки (ЄТС) розрядів і коефіцієнтів оплати праці працівників бюджетних установ, що затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 та постановою Кабінету Міністрів від 30 серпня 2002 року № 1298.

Надбавка за вислугу років нараховується у відсотках від посадового окладу залежно від педагогічного стажу:

понад 3 роки – 10%;

понад 10 років – 20%;

понад 20 років – 30%.

Доплата за престижність праці становить від 5% до 30% посадового окладу, і її розмір визначає керівник навчального закладу, враховуючи фонд оплати праці.

Інші види надбавок та доплат із їх розмірами прописані в постанові Кабінету Міністрів №1391.

Також, як у навчальний період, так і під час канікул, освітні заклади можуть встановлювати додаткові виплати педагогам — доплати, премії, надбавки та інші заохочення за рахунок власних коштів або інших джерел, не заборонених законодавством.

Раніше ми розповідали, що вчителі можуть отримати доплату до 40%.

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