Сколько стажа нужно иметь для выхода на пенсию в 2024 году: ответ Минсоцполитики

В 2024 году украинцы могут выйти на пенсию по достижении 60-летнего возраста. Однако для этого необходимо иметь не менее 31 года страхового стажа.

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Страховой стаж – это период, в течение которого работодатель платил за работника взносы в Пенсионный фонд Украины. Он может включать в себя периоды трудовой деятельности, военной службы, учебы, отпуска по уходу за ребенком и другие периоды, предусмотренные законодательством, пишет Минсоцполитики.

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В 2023 году право выхода на пенсию имеют люди, чей страховой стаж больше 30 лет. Однако до 2028 года он будет ежегодно меняться.

Согласно статье 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", продолжительность страхового стажа, дающего право назначить пенсию по возрасту в 2024 году, составляет:

после достижения возраста 60 лет – не менее 31 года;

после достижения возраста 63 года – не менее 21 года;

после достижения возраста 65 лет – не менее 15 лет.

Таким образом, в 2024 году украинцы, достигшие 60 лет, смогут выйти на пенсию, если их страховой стаж составит не менее 31 года. Люди, достигшие 63 лет, смогут выйти на пенсию, если их страховой стаж составит не менее 21 года. А украинцы, достигшие 65 лет, смогут выйти на пенсию, если их страховой стаж составит не менее 15 лет.

Если у человека нет необходимого страхового стажа, он может выйти на пенсию раньше, но при наличии не менее 15 лет страхового стажа и наличия ряда других условий, в частности:

наличия льготного стажа;

наличия инвалидности;

наличия детей до 18 лет или до 23 лет, если они учатся по дневной форме обучения;

наличия несовершеннолетних детей, являющихся инвалидами I группы.

Напомним, ранее мы писали о том, как начисляется доплата к пенсии за сверхурочный стаж.

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